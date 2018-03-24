مدير أمن الإسكندرية يتوجه لزيارة مصابى حادث انفجار السيارة المفخخة

مدير أمن الإسكندرية يتوجه لزيارة مصابى حادث انفجار السيارة المفخخةالسبت، 24 مارس 2018 02:44 م
موقع الحادث
الإسكندرية أسماء على بدر
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توجه اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إلى مستشفى مصطفى كامل العسكرى، للاطمئنان على حالة المصابين، فى حادث انفجار سيارة مفخخة أثناء عبور موكبه.
وتواصل النيابة العامة، أخذ أقوال شهود العيان وحارسى العقارات المجاورة، لمعرفة ملابسات الحادث، بجانب تفريغ الكاميرات.
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