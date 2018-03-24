video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حادث الانفجار بعد نجاته من محاولة الاغتيال

السبت، 24 مارس 2018 01:29 م
مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حادث الانفجار بعد نجاته من محاولة الاغتيال مدير امن الاسكندرية يتفقد موقع الانفجار





كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

بعد دقائق، من نجاته من محاولة اغتيال، تفقد مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، شارع معسكر الرومانى، والذى شهد حادث انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

 

وأسفر الانفجار عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين، تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يمشط محيط حادث انفجار السياة.. والنياية تعاين الحادث

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بمعاينة موقع حادث تفجير الإسكندرية

تفجير اسكندرية

حادث الاسكندرية

تفجير الاسكندرية

موكب مدير امن اسكندرية

تفجير موكب مدير امن اسكندرية

حادث الاسكندرية اليوم

تفجير الإسكندرية

مدير امن الاسكندرية

تفجير منطقة رشدي

انفجار سيارة فى الاسكندرية




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة