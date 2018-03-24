مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حادث الانفجار بعد نجاته من محاولة الاغتيال







كتب سمير حسنى

بعد دقائق، من نجاته من محاولة اغتيال، تفقد مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، شارع معسكر الرومانى، والذى شهد حادث انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

وأسفر الانفجار عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين، تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.