مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حادث الانفجار بعد نجاته من محاولة الاغتيال

مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حادث الانفجار بعد نجاته من محاولة الاغتيالالسبت، 24 مارس 2018 01:29 م
مدير امن الاسكندرية يتفقد موقع الانفجار
كتب سمير حسنى
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بعد دقائق، من نجاته من محاولة اغتيال، تفقد مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، شارع معسكر الرومانى، والذى شهد حادث انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه.
وأسفر الانفجار عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين، تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.
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فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث
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