مدير أمن الإسكندرية لـ"اليوم السابع": أنا وجنودى فداء لمصر والوطن

مدير أمن الإسكندرية لـ"اليوم السابع": أنا وجنودى فداء لمصر والوطنالسبت، 24 مارس 2018 01:42 م
مدير الأمن فى منطقة التفجير
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أكد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، أنه بخير ويتواجد بموقع الحادث، موضحا أن الحادث الإرهابى لن يؤثر على استقرار المحافظة.
وأضاف مدير أمن الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فداء مصر وجنود أرض الوطن.
وكان مصدر أمنى، رفيع المستوى بمديرية أمن الإسكندرية، قال إن الانفجار الذى وقع، كان نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.
وأوضح المصدر، إن الحادث أسفر عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.
وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية لأحد المصابين خطيرة، وجارى عمل الإسعافات الطبية له، نافيًا تعرض اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، لأى إصابات جراء استهداف موكبه.
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