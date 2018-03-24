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مديرية أمن الشرقية: أمنا 1149 لجنة انتخابية والمنشآت الحيوية بالمحافظة

السبت، 24 مارس 2018 05:53 م
مديرية أمن الشرقية: أمنا 1149 لجنة انتخابية والمنشآت الحيوية بالمحافظة اللواء رضا طلبه مدير أمن الشرقية





الشرقية- فتحية الديب
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استعدت محافظة الشرقية، لانتخابات رئاسة الجمهورية، التى ستنطلق يوم 26 مارس الجارى، حيث تم إعداد 23 لجنة عامة و1149 لجنة فرعية، لاستقبال 4 ملايين و103 آلاف و254 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم.

 

فيما أنهت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، كافة الاستعدادات الأمنية، لتأمين المقار الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة، من خلال وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام كل لجنة، فضلا عن التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات على الطرق السريعة للحد من السرعات لاسيما فى ظل التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين..

 

كما تضمنت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل، فضلا عن التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية، فضلا عن تواجد الشرطة النسائية بالجان والمرور عليها وتوفير كراسى متحركة لكبار السن والمرضى، وتوزيع الحلوى عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لتوصليهم للجان.

 

وفى سياق متصل انهت محافظة الشرقية من استعداتها للانتخابات الرئاسية، من خلال متابعة "سيارات الإسعاف والإطفاء" والاطمئنان على جاهزيتها فى نقاط التمركزات الخاصة بها، لمواجهة أى طارئ.

 

كما قامت محافظة الشرقية، برفع درجة الاستعداد بكل مركز ومدينة، وتم إلغاء الأجازات لرؤساء المراكز والمدن، وتواجد كل مسئول بنطاق مركزه، للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مشددًا على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز إنتخابى، لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كرسى متحرك لكبار السن. .

 

وإعطاء تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة للانتخابات الرئاسية على مدار اليوم، والإلمام بسير العميلة الانتخابية، وتذليل كافة العقبات والمشاكل للتسهيل على الناخبين ولحسن سير العملية الانتخابية، والتنبيه على مدير مديرية التربية والتعليم بتسليم المراكز الانتخابية، لقوات التأمين من القوات المسلحة، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتى تشمل تأمين المقار "الفصول المدرسية أمنيا" فضلا عن إرسال أسماء المعلمين الذين يشاركون فى الانتخابات مع تدريبهم على كيفية التعامل داخل اللجان مع الناخبين من خلال البحث عن أسماءهم فى الكشوف ومساعدة الأميين منهم، فى الوصول إلى اللجان الانتخابية. "

 

فيما قامت مديرية الصحة بالشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية المستشفيات بنطاق دائرة المحافظة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة تواجد الأطباء والتمريض بالمستشفيات ومنع الأجازات والراحات وتكوين فرق الانتشار السريع أثناء فترة الانتخابات.

 


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