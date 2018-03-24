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مدون إماراتى: حادث الإسكندرية لن يثنى المصريين عن المشاركة فى الانتخابات

السبت، 24 مارس 2018 02:41 م
مدون إماراتى: حادث الإسكندرية لن يثنى المصريين عن المشاركة فى الانتخابات إبراهيم بهزاد





كتب محمد تهامى زكى
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قال المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، إن حادث تفجير شارع المعسكر الرومانى بالإسكندرية، لن يثنى الشعب المصرى عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 

وقال بهزاد، فى فيديو نشره عبر حسابه على تويتر، من الإسكندرية، إن الهدف من هذه العمليات الإرهابية الجبانة هو ثنى المصريين على المشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أيضا أنها لن تثنى مصر عن مسيرتها فى التقدم والنجاح.

 

وأوضح بهزاد، أنه مد إجازته يوما آخر للتأكيد على أن الحادث لن يؤثر فى أحد، قائلا: "المفروض أرجع اليوم إلى دبى من الإسكندرية، سأبقى للغد، حفظ الله مصر وأدام عليها الأمن والأمان".

 

 


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