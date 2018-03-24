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مدنيون ومقاتلون يتجمعون فى جنوب الغوطة الشرقية تمهيداً لإجلائهم

السبت، 24 مارس 2018 11:13 ص
مدنيون ومقاتلون يتجمعون فى جنوب الغوطة الشرقية تمهيداً لإجلائهم المدنيين فى الغوطة الشرقية





عربين (أ ف ب)
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يتجمع المدنيون والمقاتلون فى جيب سيطرة فصيل فيلق الرحمن فى جنوب الغوطة الشرقية فى الشوارع منذ صباح السبت، بانتظار إجلائهم بموجب اتفاق مع الجانب الروسى، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس فى مدينة عربين.

ومن المقرر أن تبدأ السبت عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من جنوب الغوطة الشرقية، بناء على اتفاق بين فصيل فيلق الرحمن والجانب الروسى، وفق ما أكد الطرفان.

وأورد التلفزيون الرسمى السورى الجمعة، أن الاتفاق يقضى "بنقل نحو سبعة آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا وعربين وعين ترما"، فضلاً عن أجزاء من حى جوبر الدمشقى المحاذى لها، وذلك "بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخرائط الأنفاق".

وذكر أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ عند التاسعة من صباح السبت، الا أنه لم يتم رصد تحرك اى من الحافلات من والى المناطق المعنية بالاتفاق وفق مراسلى فرانس برس.

 


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