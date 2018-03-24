مدارس القاهرة تتزين بأعلام مصر لاستقبال الناخبين فى انتخابات الرئاسة.. صور

مدارس القاهرة تتزين بأعلام مصر لاستقبال الناخبين فى انتخابات الرئاسة.. صورالسبت، 24 مارس 2018 05:01 م
مدارس القاهرة تتزين بأعلام مصر لاستقبال الناخبين
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد محمد أنور، رئيس حى غرب مدينة نصر، على أن المقار الانتخابية على أتم استعداد لاستقبال الناخبين خلال أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها بعد غد الإثنين.
وأضاف رئيس حى غرب مدينة نصر، أن الحى أزال عدد كبير من الإشغالات المحيطة باللجان الانتخابية، وحرص على رفع السيارات القديمة المتهالكة بمحيطها، مع التنبيه على قائدى السيارات عدم وقوف السيارة بجوار أسوار المدارس.
وأشار أنور، إلى أنه تم تجهيز أماكن الانتظار أمام اللجان ووضع مظلات بعلم مصر لراحة الناخبين وحمايتهم من حرارة الشمس، ورصد "اليوم السابع" وجود مظلات على شكل علم مصر بمدارس السعيدية، والرائد شادى امتداد رمسيس.
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