محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمراحل التعليمية

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اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح اليوم السبت جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسى 2017 - 2018 والتى تبدأ فى 26 أبريل وتنتهى فى 16 مايو القادمين .

وشدد المحافظ فى بيان على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال فترة الامتحانات مع التأكيد على التزام جميع المدرسين بالانتهاء من المناهج المقررة قبل الامتحانات بوقت كاف ومراجعتها مع الطلاب والالتزام بعدم الغياب بالمدارس قبل الامتحانات .

وأوضح أنه يجب الالتزام بالمناهج المقررة بالكتب المدرسية فى أسئلة الامتحانات وأن تتوافق مع الطالب المتوسط ووضع بعض الأسئلة للطلاب المتفوقين والانتهاء من استعداد كافة المدارس للامتحانات.

من جانبه، أوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ يومى 26 و27 أبريل المقبل للصفين الثانى والثالث الابتدائى ومن 29 أبريل وحتى 3 مايو للصفين الرابع والخامس ومن 5 حتى 9 مايو للصف السادس الابتدائى، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ الامتحانات من يوم 2 وحتى 8 مايو القادم للصفين الأول والثانى الإعدادى ومن 12 إلى 17 مايو للصف الثالث الإعدادي، فيما تبدأ امتحانات الفصل الأول والثانى الثانوى من 2 وحتى 16 مايو القادم.