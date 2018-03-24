محافظ كفر الشيخ يدين حادث الإسكندرية: لن يثنينا عن المشاركة بالانتخابات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أدان اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية الهجوم الإرهابى الذى استهدف موكب اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، بعبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق أثناء مرور سيارته، بشارع المعسكر الرومانى.

وأكد المحافظ أن هذا الحادث الإرهابى الفاشل والخسيس، لن يثنى المصريين عن المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، وصناعة مستقبل الأمة، لافتا إلى أن هؤلاء الخونة القتلة أعداء للدين والوطن والإنسانية، وإن هذا العدو يستهدف القتل والتدمير وتعطيل مسيرة التنمية بوطننا ويجب أن نتصدى له جميعا بكل قوة.

وأضاف المحافظ، أن مثل تلك الجرائم لن تزيد أبناء الوطن إلا إصرارا على الالتفاف حول القيادة السياسية لدحر الإرهاب، قائلاً: أن الشعب المصرى على قدر كبير من الثقافة والوعى الكافى بالأغراض الدنيئة البشعة والخبيئة، التى يريدها هؤلاء الخونة المرتزقة؛ اتباع الشياطين .