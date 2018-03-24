محافظ قنا يصرف مكافأة لمديرى مدرستين لاهتمامها بالنظافة تمهيدا للانتخابات







قنا - هند المغربي

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، صرف مكافأة لكلا من مدير مدرسة المعنا الابتدائية الجديدة ومدير مدرسة فاطمة الزهراء بقـفط لتميزهما فى عملهما واهتمامهما بنظافة المدرسة لتظهر بمظهر جمالى مشرف للعملية الانتخابية، كما قرر تحويل موظف بمعهد الحميدات الابتدائى الأزهرى للتحقيق لقيامة باستغلال ماكينة التصوير الخاصة بمعهد قنا النموذجى فى تصوير مستندات خاصة به .

جاء ذلك على خلفيه الجولة التفقدية التى قام بها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا لعدد من المقرات الانتخابية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها أيام 26، 27، 28 مارس 2018 والاطمئنان على الإجراءات والاستعدادات الأمنية داخل وخارج اللجان الانتخابية .

أكد الهجان، على أن محافظة قنا تضم مليون و875 ألف و16 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم أمام 434 لجنة موزعة على 359 مركزا انتخابيا بمختلف مراكز وقرى المحافظة .

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمركز قنا بمدارس (الحميدات الابتدائية –السلام النموذجية –التحرير الإعدادية –الفيصل الابتدائية – الشهيد عبد المنعم رياض –الشهيد احمد عبد الفتاح- المنشية الابتدائية – معهد بنين قنا النموذجى –المعنا الابتدائية – المعنا الابتدائية الجديدة – البياضية للتعليم الأساسى – الأشراف الشرقية – خالد بن الوليد بكرم عمران – وحدة ابنود المجمعه ) وفى مركز قـفط تفقد مقرات اللجان بمدارس ( الوحدة المجمعة بالبراهمة – البراهمة الابتدائية الحديثة – فاطمة الزهراء الاعدادية بنات) وفى مركز قوص تفقد مقرات اللجان بمدارس (مجمع على بن ابى طالب – مدرسة الدكتور عبد العزيز القوصي).

وجه محافظ قنا، القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات باللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادا للانتخابات الرئاسية، مشددًا على أهمية تجهيز اللجان بالإنارة والخدمات والنظافة وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم وتجهيز دورات المياه .

وأضاف الهجان، أن المحافظة قد اختارت شعار: "يا قناوى صوتك لبلدك انزل وشارك"، لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر شعب التاريخ والحضارة قادر على أن يصنع المجد، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة تبدأ أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولى وتذليل كافة العقبات.



















































