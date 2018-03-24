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محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات.. و2.8 مليون ناخب يستعدون للتصويت (صور)

السبت، 24 مارس 2018 03:06 م
محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات.. و2.8 مليون ناخب يستعدون للتصويت (صور) محافظ سوهاج يتفقد لجان الاقتراع واستعدادات انتخابات الرئاسة





سوهاج - محمود مقبول
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تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، لجان الانتخابات الرئاسية بمدرستى عرب الأطاولة الابتدائية وأخميم الثانوية بنين المطورة، للتأكد من جاهزيتها لانتخابات الرئاسة أيام 26 و27 و28 مارس، ورافقه خلال الجولة اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المحافظة، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والنائبان أحمد حلمى الشريف وأحمد وائل المشنب، عضوا مجلس النواب.

ووجه الدكتور أيمن عبد المنعم خلال الجولة، مسؤولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم، ومسؤولى إدارة أخميم التعليمية، بتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين الذين سيدلون بأصواتهم فى الانتخابات، وتوفير سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية من رؤساء لجان وموظفين ورجال تأمين من القوت المسلحة والشرطة، مع توفير مقاعد لكبار السن ومظلات لحماية المصوتين من أشعة الشمس.

وفى سياق متصل، شدد اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، على إدارة المرور بالمحافظة بمنع انتظار السيارات فى محيط مقرات اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة المحافظة ورجال القوات المسلحة لتأمين كل اللجان وضمان استتباب الحالة الأمنية وممارسة المواطنين حقهم الدستورى بكل سهولة ويُسر.

يذكر أن عدد الناخبين فى سوهاج سجل من واقع قاعدة بيانات المحافظة مليونين و860 ألفا و973 مواطنا ومواطنة، ويبلغ عدد اللجان العامة بسوهاج 18 لجنة، هى: قسم أول سوهاج وتضم 20 لجنة فرعية، وقسم شرطة ثان سوهاج ويضم 17 لجنة فرعية، ومركز شرطة جزيرة شندويل بـ11 لجنة فرعية، ومركز شرطة سوهاج بـ71 لجنة فرعية، وقسم شرطة جرجا بـ20 لجنة فرعية، ومركز شرطة جرجا بـ52 لجنة فرعية، وقسم شرطة طهطا بـ19 لجنة فرعية، ومركز شرطة طهطا بـ56 لجنة فرعية.

وتضم قائمة لجان سوهاج أيضا: اللجنة العامة بقسم شرطة الكوثر وتضم لجنة فرعية واحدة، ومركز شرطة البلينا بـ66 لجنة فرعية، ومركز شرطة أخميم بـ62 لجنة فرعية، ومركز شرطة المنشأة بـ59 لجنة فرعية، ومركز شرطة العسيرات بـ29 لجنة فرعية، ومركز شرطة جهينة بـ45 لجنة فرعية، ومركز شرطة ساقلتة بـ44 لجنة فرعية، ومركز شرطة دار السلام بـ59 لجنة فرعية، ومركز شرطة المراغة بـ72 لجنة فرعية، ومركز شرطة طما بـ78 لجنة فرعية.

 

تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(1)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(2)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(3)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(4)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(5)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(6)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(7)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(8)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(9)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(10)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(11)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(12)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(13)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(14)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(15)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(16)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(17)
 
تفقد-محافظ-سوهاج-ومدير-الامن-لمقرات-اللجان-الانتخابية--(18)
 

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