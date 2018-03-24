video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يترأس إجتماعا لبحث الإستعدادت للإنتخابات الرئاسية

السبت، 24 مارس 2018 01:03 م
محافظ سوهاج يترأس إجتماعا لبحث الإستعدادت للإنتخابات الرئاسية الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج





سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

عقد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إجتماعا موسعا لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة بالإنتخابات الرئاسية التى سوف تتم أيام 26 ،و27 ،و28 من مارس الجارى .

حضر الاجتماع اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء أيمن مهدلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء محمود صبرى مدير إدارة الأمن الوطنى بالمحافظة والمستشار العسكرى ومسئول المخابرات  وأعضاء مجلس النواب والمجلس القومى للمراة ووكلاء الوزارات  .

بدأ الاجتماع بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ووجه المحافظ كلمته لكافة وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات قالا أنه يجب علينا توفير كافة السبل الخاصة براحة الناخب من مياه وكراسى متحركة لذوى الإعاقة وطالب المحافظ طالب بتفعيل الإذاعات المحلية وإذاعة الأغانى الوطنية.

وشدد المحافظ على كافة الإدارات بعدم تعطيل مصالح المواطنين وتقسيم قوة العمل على 3 أيام لضمان عدم توقف العمل وأننا فى عرس ديمقراطى كبير ونحن فى هذه اللحظة نقف على نقطه فارقه فى تاريخ مصر .

وأكد المحافظ أن هناك غرف عمليات منتشرة بالمجالس القروية ومجالس المدن وبالمحافظة وبمديرية الأمن والإبلاغ الفورى عن أى مخالفات أو ما يعكر صفو العملية الانتخابية.

وطالب المحافظ المجتمع المدنى بضرورة التكاتف والمساعدة فى خروج المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية وتسهيل عملية نقل المواطنين من منازلهم إلى مقار اللجان الانتخابية لأنه عندما تنهض الدولة فهى تنهض بشعبها.

كما طالب المحافظ شباب سوهاج بالإيجابية ونحن نحترم رأى الشباب وفكره ونطالب بالحشد عبر عن فكرك عبر عن رأيك شارك ونحن لا نوجه أحد بل أبت ذاتك وغير الشكل العام لبلدك بمشاركتك الإيجابية.

وأشاد المحافظة بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية من خلال ضربها لأروع الأمثلة فى الوطنية الكاملة ومدى قيام زرع الكنيسة حب الوطن والحفاظ عليه وهذا الأمر لا يقتصر على الكنيسة فقط بل هنك دورا كبير يقدمه الأزهر والأوقاف فى التوعية ومن خلال مشاركتهم الفاعلة فى التوعية من أجل الحفاظ على الوطن.

من جانبه قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أن العملية التأمينية للإنتخابات تمت بالتنسيق مع القوات المسلحة وهى تبدأ من لحظة نزوله من المنزل وحتى وصول المقار الانتخابية والعودة مرة أخرى إلى المنزل وأننى أقول للمواطنين احتشدوا لأن هناك قنوات أجنبية تريد أن تظهر اللجان فارغة لتقول أن مصر لا تقوم بالتصويت يجب أن يشعر العالم أجمع أن الشعب المصرى أمام اللجان عن قناعة وأن هناك وعى سياسى ويجب أن نثبت للعالم أن الجيش والشرطة والشعب يدا واحده.

ونطالب بالتعاون التام من قبل المواطنين والإبلاغ عن المخالفات وأن أى خروج عن السياق سوف يقابل بحزم وشده من قبل قوات الجيش والشرطة وسيكون الرد عنيف جدا ولن نترك مكان أو لجنه إلا وسوف نقوم بالوصول إليه وتأمينة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "من أجل مصر" تعقد مؤتمرا بسوهاج لتأييد السيسى فى انتخابات الرئاسة

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

مديرية امن سوهاج

محافظ سوهاج

الانتخابات الرئاسية

اجتماع




لا تفوتك
"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة