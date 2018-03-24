محافظ سوهاج يترأس إجتماعا لبحث الإستعدادت للإنتخابات الرئاسية







سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إجتماعا موسعا لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة بالإنتخابات الرئاسية التى سوف تتم أيام 26 ،و27 ،و28 من مارس الجارى .

حضر الاجتماع اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج واللواء أيمن مهدلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء محمود صبرى مدير إدارة الأمن الوطنى بالمحافظة والمستشار العسكرى ومسئول المخابرات وأعضاء مجلس النواب والمجلس القومى للمراة ووكلاء الوزارات .

بدأ الاجتماع بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ووجه المحافظ كلمته لكافة وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات قالا أنه يجب علينا توفير كافة السبل الخاصة براحة الناخب من مياه وكراسى متحركة لذوى الإعاقة وطالب المحافظ طالب بتفعيل الإذاعات المحلية وإذاعة الأغانى الوطنية.

وشدد المحافظ على كافة الإدارات بعدم تعطيل مصالح المواطنين وتقسيم قوة العمل على 3 أيام لضمان عدم توقف العمل وأننا فى عرس ديمقراطى كبير ونحن فى هذه اللحظة نقف على نقطه فارقه فى تاريخ مصر .

وأكد المحافظ أن هناك غرف عمليات منتشرة بالمجالس القروية ومجالس المدن وبالمحافظة وبمديرية الأمن والإبلاغ الفورى عن أى مخالفات أو ما يعكر صفو العملية الانتخابية.

وطالب المحافظ المجتمع المدنى بضرورة التكاتف والمساعدة فى خروج المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية وتسهيل عملية نقل المواطنين من منازلهم إلى مقار اللجان الانتخابية لأنه عندما تنهض الدولة فهى تنهض بشعبها.

كما طالب المحافظ شباب سوهاج بالإيجابية ونحن نحترم رأى الشباب وفكره ونطالب بالحشد عبر عن فكرك عبر عن رأيك شارك ونحن لا نوجه أحد بل أبت ذاتك وغير الشكل العام لبلدك بمشاركتك الإيجابية.

وأشاد المحافظة بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية من خلال ضربها لأروع الأمثلة فى الوطنية الكاملة ومدى قيام زرع الكنيسة حب الوطن والحفاظ عليه وهذا الأمر لا يقتصر على الكنيسة فقط بل هنك دورا كبير يقدمه الأزهر والأوقاف فى التوعية ومن خلال مشاركتهم الفاعلة فى التوعية من أجل الحفاظ على الوطن.

من جانبه قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أن العملية التأمينية للإنتخابات تمت بالتنسيق مع القوات المسلحة وهى تبدأ من لحظة نزوله من المنزل وحتى وصول المقار الانتخابية والعودة مرة أخرى إلى المنزل وأننى أقول للمواطنين احتشدوا لأن هناك قنوات أجنبية تريد أن تظهر اللجان فارغة لتقول أن مصر لا تقوم بالتصويت يجب أن يشعر العالم أجمع أن الشعب المصرى أمام اللجان عن قناعة وأن هناك وعى سياسى ويجب أن نثبت للعالم أن الجيش والشرطة والشعب يدا واحده.

ونطالب بالتعاون التام من قبل المواطنين والإبلاغ عن المخالفات وأن أى خروج عن السياق سوف يقابل بحزم وشده من قبل قوات الجيش والشرطة وسيكون الرد عنيف جدا ولن نترك مكان أو لجنه إلا وسوف نقوم بالوصول إليه وتأمينة.