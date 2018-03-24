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محافظ سوهاج : حملات لرفع القمامة وتطوير الشوارع والميادين بمدينة أخميم

السبت، 24 مارس 2018 11:28 ص
محافظ سوهاج : حملات لرفع القمامة وتطوير الشوارع والميادين بمدينة أخميم حملة نظافة





سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج،إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، قد قامت بعدد من حملات النظافة بمدينة أخميم والقرى التابعة لها استهدفت الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع مدن وقرى المحافظة.

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان له،إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قد قامت بالتوازى مع الوحدات القروية بحملات مكبرة لرفع القمامة وتطوير الشوارع والميادين ورفع كفاءة الطرق بمدينة إخميم بمنطقة الأثار ومنطقة مصانع أخميم الانتاجية وشارع الفردان.

كما شملت الحملة أيضا قرى الحواويش وآبار الوقف وآبار الملك ونيدة والصوامعة حيث تم رفع القمامة وتطوير ورفع كفاءة مداخل القرى وتمهيد الطرق.

 


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