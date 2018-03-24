محافظ سوهاج: تقدير ورصد درجات الصف السادس الابتدائى كباقى صفوف النقل







سوهاج عمرو خلف

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج،أن يكون تقدير ورصد درجات الصف السادس الإبتدائى مثل باقى صفوف النقل على أن يتم تقدير الدرجات بمعرفة نفس معلمى المدرسة بدلا من تقدير الدرجات بالتبادل بين المدارس.

وقالت المحافظة فى بيان إن ذلك جاء استجابة من المحافظ لطلب معلمى الصف السادس الابتدائى بنطاق المحافظة وتيسيرًا على المعلمين الذين يقومون بأعمال التصحيح لتوفير الوقت والجهد ولضمان اتقان تصحيح أوراق الامتحان وتحقيقًا لرغبة المعلمين.

يذكر أن عددًا من المعلمين قد اشتكوا من القيام بتقدير درجات الصف السادس وندب القائمين بأعمال الامتحانات والتصحيح بالتبادل بين مدارس الإدارة الواحدة حسب رؤية الإدارة، مما يؤدى إلى تأخر نتيجة التلاميذ بالإضافة إلى العبء الذى يقع على المعلمين القائمين على أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات فى التنقل بين المدارس.