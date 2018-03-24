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محافظ سوهاج: تجهيز المقرات المخصصة لإقامة القوات المشاركة فى تأمين اللجان

السبت، 24 مارس 2018 01:16 م
محافظ سوهاج: تجهيز المقرات المخصصة لإقامة القوات المشاركة فى تأمين اللجان وصول قوات تأمين اللجان بسوهاج





سوهاج عمرو خلف
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تابع الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وصول أفراد القوات المسلحة إلى مدن وقرى المحافظة للمشاركة فى تأمين اللجان الانتخابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والمقرر لها 26 و27 و28 مارس.

وأوضح المحافظ فى بيان أنه تم تجهيز الأماكن والمقرات المخصصة لإقامة القوات المشاركة فى تأمين اللجان على أن تكون تلك الأماكن بنفس مكان اللجنة، وتم التنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية لتوفير كميات الخبز المطلوبة و سوف يتم تسليمها إلى القوات فى أماكن تواجدها بمختلف المقرات، كما قامت الوحدات المحلية بتوفير وسائل المواصلات لنقل القوات من أماكن التجمع الى مقرات اللجان.

وقال على أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا إن الوحدة المحليه اتمت تسكين القوات المسلحة بمقراتها المخصصه لها ببندر ومركز جرجا حيث تم تسكين 49 مقر انتخابى بالمركز و13 مقر بالمدينة وتم توفير جميع سبل الراحه للقوات المشاركة والاهتمام بنظافة المقرات من الداخل والخارج وإنارتها.

وصول القوات المخصصة لتأمين اللجان (1)

وصول القوات المخصصة لتأمين اللجان

 

وصول القوات المخصصة لتأمين اللجان (2)
وصول القوات المخصصة لتأمين اللجان

 

وصول القوات المخصصة لتأمين اللجان (3)
وصول القوات المخصصة لتأمين اللجان

 

وصول القوات المخصصة لتأمين اللجان (4)
وصول القوات المخصصة لتأمين اللجان

 


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