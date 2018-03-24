محافظ دمياط يلتقى رئيس محكمة دمياط الابتدائية لبحث استعدادات للانتخابات







دمياط معتز الشربينى

التقى اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالمستشار أشرف رزق رئيس محكمة دمياط الابتدائية، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأسبوع الجارى، حيث استعدت المحافظة بتجهيز 251 لجنة انتخابية فى 225 مقرا انتخابيا بكافة قرى ومدن المحافظة.

وأكد طه، على جاهزية كافة اللجان بالإنارة والمقاعد وتوفير خطوط بديلة ومولدات كهرباء، وكذلك استعداد كافة المستشفيات ومرافق الإسعاف، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم للناخبين خلال الفترة القادمة .

وتابع محافظ دمياط مشروع شركة الكهرباء لتحويل التعديات على الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بنطاق المحافظة، حيث تم إخلاء عدد 10 مناطق بنطاق المحافظة، وجارى حاليا تنفيذ البند رقم 11 الخاص بقرية التوفيقية التابعة لهندسة كهرباء كفر سعد .

كما وجه طه، تعليماته بتنفيذ البند رقم 11 من المرحلة الأولى والخاص باستبدال جزء هوائى من قرية العدلية طريق المقابر التابع لهندسة الشعراء، حيث أن هذا الخط يمر بوسط شارع به كتلة سكنية مكونة من أكثر من 60 منزلا ويمر خلف مدرسة العدلية الابتدائية والإعدادية نظرا لخطورة .

وتقدم محافظ دمياط، بخالص الشكر والتقدير للعاملين لدى قطاع كهرباء دمياط لما يقومون به من عمل فى هذا الشأن .