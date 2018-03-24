محافظ دمياط يكلف سكرتير عام المحافظة بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية

محافظ دمياط يكلف سكرتير عام المحافظة بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابيةالسبت، 24 مارس 2018 07:56 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
تابع اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة وبرفقته السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية ومديرى الإدارات التعليمية، المدارس التى بها لجان انتخابية على مستوى المحافظة، وذلك للوقوف على مدى جهازية اللجان لانتخابات الرئاسة.
وأكد سويلم فى بيان، أن جميع اللجان استخدمت تطبيق الأسكيب على الإنترنت لنقل سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة لغرفة العمليات، كما انتهت من كافة التجهيزات لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وقوات التأمين لضمان سير العملية الانتخابية بيسر.
يأتى ذلك تنفيذا لتكليف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية وتذليل كافة العقبات وإعداد تقرير لغرفة العمليات بالمحافظة.
إضافة تعليق
صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر
فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة