محافظ دمياط يكلف سكرتير عام المحافظة بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية







دمياط معتز الشربينى

تابع اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة وبرفقته السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية ومديرى الإدارات التعليمية، المدارس التى بها لجان انتخابية على مستوى المحافظة، وذلك للوقوف على مدى جهازية اللجان لانتخابات الرئاسة.

وأكد سويلم فى بيان، أن جميع اللجان استخدمت تطبيق الأسكيب على الإنترنت لنقل سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة لغرفة العمليات، كما انتهت من كافة التجهيزات لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وقوات التأمين لضمان سير العملية الانتخابية بيسر.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية وتذليل كافة العقبات وإعداد تقرير لغرفة العمليات بالمحافظة.