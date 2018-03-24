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محافظ دمياط يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية

السبت، 24 مارس 2018 09:47 ص
محافظ دمياط يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية متابعة جاهزية اللجان الانتخابية بدمياط





دمياط-معتز الشربينى
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تابع حازم حواس رئيس الوحدة المحلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز كفر سعد ومديرى المدارس التى بها لجان انتخابية وبحضور مدير الإدارة التعليمية بكفرسعد وضباط القوات المسلحة المسئولين عن تأمين المقار الانتخابية  جاهزية اللجان الانتخابية.

من ناحية أخرى قام اللواء ياسر الحفناوى رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور بتكليف رؤساء الوحدات القروية بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية وتذليل كافة العقبات وإعداد تقرير لغرفة إدارة الانتخابات بالوحدة المحلية.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية.

ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتطهير ترعة الساحل بقرية السوالم وتم رفع جميع المخلفات من الترعة على سيارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرسعد.

 

 

 


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