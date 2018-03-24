محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لاستقبال الإنتخابات الرئاسية







دمياط عبده عبد البارى

تابع اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الموقف التنفيذي لاستقبال الإنتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 وحتى 28 من مارس الجاري .

حيث أكد المحافظ على جاهزية كافة اللجان الانتخابية بكل السبل الممكنة لتيسير العملية الانتخابية على الناخبين أثناء ادلائهم بأصواتهم جاء ذلك خلال اجتماع بحضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط .