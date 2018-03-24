video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لاستقبال الإنتخابات الرئاسية

السبت، 24 مارس 2018 07:06 م
محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لاستقبال الإنتخابات الرئاسية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

 
 
تابع اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الموقف التنفيذي لاستقبال الإنتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 وحتى 28 من مارس الجاري .
 
حيث أكد المحافظ على جاهزية كافة اللجان الانتخابية بكل السبل الممكنة لتيسير العملية الانتخابية على الناخبين أثناء ادلائهم بأصواتهم جاء ذلك خلال اجتماع بحضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طرح كراسة شروط ورش المرحلة الثانية لمدينة دمياط للأثاث إبريل المقبل

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الانتخابات الرئاسيه

التربيه والتعليم




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة