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محافظ بورسعيد : انتهاء استعدادات الانتخابات الرئاسية

السبت، 24 مارس 2018 03:46 م
محافظ بورسعيد : انتهاء استعدادات الانتخابات الرئاسية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
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قال اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،اليوم السبت،إن المحافظة أنهت استعداداتها لانتخابات الرئاسة المقرر بدايتها بعد غد الإثنين.
 
وأشار المحافظ فى بيان له،إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية أنهت استعدادتها الكاملة للعملية الانتخابية،حيث تم تجهيز المقرات الانتخابية،وعمل مظلة امام كل مقر انتخابى والقيام بأعمال النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وتوفير مولد كهرباء بكل لجنة،وتوفير الإضاءة الكاملة.
 
وأضاف الغضبان،أنه تم تشكيل عدة لجان للمتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية على مدار أيام الانتخابات من الأن،مرورا ببداية التصويت، وحتى إغلاق صناديق الإقتراع،وذلك من خلال المتابعة الميدانية، فضلا عن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات المركزية بالأحياء والمديريات.
 
وأكد الغضبان أنه سيتم التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة، وتذليل العقبات فورا بالتعاون مع كافة الأجهزة، وكذلك التنسيق التام مع الاجهزة الأمنية والشرطية والقوات المسلحة للتأمين الكامل لجميع المقرات الانتخابية،مشيرا إلى أن المحافظة وفرت كافة الخدمات اللوجستية من أجل خروج العرس الديمقراطي بصورة مشرفة، وأنه تم رفع حالة الطوارئ في كافة قطاعات المحافظة.
 
ولفت محافظ بورسعيد إلى أنه يثق في وطنية شعب المدينة الباسلة بالخروج في حشود كبيرة للإدلاء بأصواتهم،وأن هذا ليس بجديد علي أبناء بورسعيد الذين يتميزون بالوطنية وحب الوطن.
 
 
 

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