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محافظ بورسعيد: المشاركة بالانتخابات رصاصة فى قلب الإرهاب وأعدائنا

السبت، 24 مارس 2018 01:09 م
محافظ بورسعيد: المشاركة بالانتخابات رصاصة فى قلب الإرهاب وأعدائنا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت،على أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بمثابة رصاص في قلب الإرهاب وأعدائنا بالداخل والخارج.

ووجه المحافظ، في بيان له الدعوة لكافة المواطنين من مختلف فئات المجتمع بالمشاركة في الانتخابات، لتوصيل رسالة إلى العالم كله بأن لمصر شعب يحمي مسيرة التنمية ويدعم الأمن والأمان الذي تشهده مصر،وأنه أيضا على قدر كافي من الوعي بحقوقه في الدستور.

وأعرب محافظ بورسعيد عن ثقته في نزول شعب المدينة الباسلة وتصدره المشهد كعادته بحصولهم على أعلي نسبة مشاركة بالانتخابات على مستوى محافظات الجمهورية.

 

 


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