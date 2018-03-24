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محافظ الوادى الجديد : تفعيل دور النقابات والجمعيات بالمصالح الحكومية

السبت، 24 مارس 2018 03:58 م
محافظ الوادى الجديد : تفعيل دور النقابات والجمعيات بالمصالح الحكومية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،على ضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين والتيسير عليهم وتفعيل دور النقابات والجمعيات الفئوية بكل مصلحة حكومية بالمحافظة لخدمه العاملين بها،وكذلك تكليف كل مدير مديرية بعقد لقاءات دورية مع العاملين للوقوف على مشاكلهم وتقديم حلول عاجلها لها واختيار موظف مثالي بكل مديرية لتكريمه ولتحفيز غيرة على العمل والاجتهاد .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالعاملين بالمصالح الحكومية والقطاع العام خلال لقاء موسع تم عقده بقاعه المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وعدد كبير من قيادات جهاز المحافظة التنفيذى.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى الانتهاء من تفعيل الميكنة في جميع المصالح الحكومية وذلك حرصا على الشفافية والسرعة في إنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين مشددا على ضرورة التحلي بالخلق الحسن خلال التعامل مع المواطنين وتهيئة المناخ العام للناخبين للأدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر والتعاون معهم وحثهم على المشاركة الإيجابية فى عملية الانتخابات القادمة.

 


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