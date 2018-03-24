محافظ المنيا : انفجار الإسكندرية محاولة فاشلة لكسر إرادة الدولة المصرية







المنيا- حسن عبد الغفار

أدان عصام البديوي محافظ المنيا اليوم الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بشارع المعسكر الروماني بمحافظة الإسكندرية،مؤكدا أنه يعد تأكيدا لحجم المخاطر والتحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية،لافتا إلى اننا لازلنا مستهدفين بهدف افشال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكلف المحافظ،فى بيان له اليوم،رؤساء المراكز والمدن خلال اجتماع عقده اليوم برفع السيارات القديمة والمهملة بجميع الشوارع ونقلها الى الاماكن البعيدة والظهير الصحراوي،مع التواصل بشكل مستمر والإبلاغ فورا حال وجود اية معلومات خاصة بالاشتباه في أحد الأشخاص.

ووصف المحافظ الحادث بأنه محاولة فاشلة لكسر إرادة الدولة المصرية ،مؤكدا أنه لن يثنينا على المضي قدما نحو حماية بلادنا ودفع خطط التنمية بها ، ونعي المحافظ ، شهيد الحادث من أبناء الشرطة معربا عن خالص مواساته وعزائه لاسرته داعيا الله ان يتقبله عنده من الشهداء ، واعرب عن خالص امنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

