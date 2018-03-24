محافظ القليوبية: 35 ألف شخص تقدموا لفحص فيروس سى والعلاج مجانى

محافظ القليوبية: 35 ألف شخص تقدموا لفحص فيروس سى والعلاج مجانىالسبت، 24 مارس 2018 07:49 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سى 2020، والتى بدأت فى 6 مراكز وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص، فقد بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سى حوالى 35 ألف شخص، وتم تسليم الحالات التى تحتاج للعلاج.
وأضاف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بأنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطنى المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.
ووجه عشماوى مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنوية لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الاعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى، مشيراً إلى أن حملة القضاء على فيروس سى تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر، وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمى.
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