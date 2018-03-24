محافظ القليوبية: وزير التعليم سمح لـ2500 طالب بالتعليم الفنى بإعادة القيد

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على السماح لطلاب التعليم الفنى (التجارى- الزراعى- الصناعى- الزخرفى) بالمحافظة، والذين استنفذوا مرات الرسوب أو الفصل وتم فصلهم نهائيا بالتقدم لامتحانات آخر العام وذلك وفقا لأحكام المادتين (24و25) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ووفق احكام القرار الوزارى رقم 562 بتاريخ 9/2/2017 بنظام العمال مع السماح لهم بدخول الامتحان هذا العام

وأكد عشماوى، على أنه يبلغ من يستفيد من هذا القرار 2500 طالب فى التعليم الفنى ويأتى ذلك حرصا على مستقبل الطلاب، مطالبا الطلبة والطالبات بالحرص على الانتظام في المدرسة وعدم التغيب إلا للضرورة القصوى حرصا على العملية التعليمية.

والجدير بالذكر أن محافظ القليوبية تقدم بطلب للوزير لإنهاء معاناة الطلبة وأسرهم وجاءت التلبية السريعة للوزير حرصا على مستقبلهم، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير للدكتور وزير التربية والتعليم لاستجابته السريعة فى اسعاد 2500 أسرة.