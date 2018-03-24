محافظ القليوبية : إطفاء الأنوار لمدة ساعة بمبانى المدن والمديريات بساعة الأرض







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن مشاركة المحافظة الاحتفال بساعة الأرض، هذا الاحتفال الذى تشارك فيه أكثر من 172 دولة حول العالم يوم الرابع والعشرين من شهر مارس من كل عام وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة تبدأ من الساعة 8.30 مساء وحتى الساعة 9.30 مساء.

وأكد محمود العشماوى فى بيان أن جميع مجالس المدن والأحياء والمديريات سوف تشارك فى هذا الحدث ويعد هذا الاحتفال شكلا رمزيا من أشكال ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوجيه الانظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، موضحا أن هذا الحدث يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث الضوئى.

وفى هذا السياق أضاف عشماوى أن ساعة الأرض earth hour هى حدث عالمى سنوى من تنظيم الصندوق العالمى للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وأصحاب المنازل والشركات والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الالكترونية غير الضرورية مع مراعاة الاستثناءات لدواعى أمنية لبعض المؤسسات لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8.30مساء وحتى 9.30مساء طبقا للتوقيت المحلى لمصر فى اخر يوم سبت من شهر مارس وذلك لرفع الوعى بخطر التغير المناخى.

جدير بالذكر أن مدينة سيدنى الاسترالية هى أول من شاركت فى هذه المبادرة عام 2007 ومنذ ذلك الحين ، نمى هذا العدد ليصبح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم وكانت دبى المدينة العربية الأولى التى شاركت بهذه الفعالية عام 2008 وتبعتها القاهرة والرياض.

من جانب آخر، أعرب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن خالص شكره وتقديره لجميع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمشاركتهم الفعالة من خلال المؤتمرات الجماهيرية التى عقدت على مدار أيام فترة الدعاية لدعم المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ضلعين أساسيين فى تنمية المجتمع وتقدمه وانه ينتظر منهم الأهم والأكثر وهو حشد المواطنين أمام اللجان.

وأن أعضاء مجلس النواب عليهم دور كبير فى حث المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى بأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لإستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة، مشيراً إلى ضرورة أن نقدم عرساً ديموقراطياً يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدى لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولإستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالى مصر.