محافظ القاهرة: نشر فرق لتعريف الناخبين بأماكن الإدلاء بأصواتهم







كتب سيد الخلفاوى

قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة نشر فرق من شباب برلمان القاهرة وبعض أعضاء إدارة المتابعة الميدانية فى 14 منطقة بالعاصمة لتعريف المواطنين البسطاء بأماكن لجانهم الانتخابية بالمجان، وستبدأ هذه الفرق عملها اعتباراً من اليوم السبت وتستمر حتى الأربعاء القادم آخر أيام الاقتراع التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

ولفت المحافظ إلى أن المواطنين يستطيعون الاستعانة بهذه الفرق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء يومى السبت والأحد على أن يمتد عملهم حتى الساعة التاسعة مساء أيام الانتخابات.

وتضم فرق العمل ما يقارب الـ 30 شاباً وترتدى سترة موحدة برتقالية اللون تحمل شعار محافظة القاهرة ومكتوب عليها ( اعرف لجنتك ) ويحمل كل واحد منهم جهاز تليفون محمول أو لاب توب متصل ببرنامج التعريف باللجان الذى وفرته اللجنة العليا للانتخابات وسيتم نشرهم في الاماكن التي تضم أكبر عدد من المواطنين الذين يصعب عليهم التوصل للجانهم الانتخابية.

وتتواجد فرق مساعدة الناخبين فى ميدان باب الشعرية وشارع الطيران بمنشأة ناصر وشارع البنهاوى بحى وسط القاهرة وشارع السلام بحى غرب مدينة نصر وشارع مؤسسة الزكاة بالمرج وميدان المطرية وشارع أحمد عصمت بعين شمس وميدان السيدة زينب وميدان العرب بالبساتين ، وأمام مجمع الخدمات بالأسمرات وميدان أبو جاموس بمصر القديمة وشارع منشية الجمل بجوار قسم الزاوية وغمرة بالشرابية ودوران شبرا.

ونوه المحافظ الي ان العاصمة أطلقت حملة الكترونية علي موقع المحافظة والأحياء لتحفيز المواطنين علي المشاركة الايجابية في الانتخابات تحت شعار (انزل شارك ).

وأكد المحافظ أن دور المحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم ، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.