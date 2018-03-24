محافظ الشرقية: الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها







الشرقية - إيمان مهنى

أوضح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها بشكل جيد لاستقبال الناخبين ممن لهم حق التصويت من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى اختيار رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناخبين 4 ملايين و132 ألف و 628 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركز انتخابى بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.

وأضاف بيان للمحافظة، أن اللواء خالد سعيد اطمئن على إجراءات تأمين المقار واللجان الانتخابية لتخرج عملية الاقتراع بصورة مشرفة تليق بالمحافظة.

ويهيب محافظ الشرقية المواطنين من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية لإرسال رسالة للجميع أن الشرقية ستكون من أولى المحافظات في نسب التصويت.