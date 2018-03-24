video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ السويس: وصول القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية لمقر إقاماتهم

السبت، 24 مارس 2018 11:48 م
محافظ السويس: وصول القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية لمقر إقاماتهم اللواء أحمد حامد محافظ السويس





السويس- سيد نون
إضافة تعليق

أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أن قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية انتهت من تسلم جميع اللجان بالمحافظة وعددها 86 لجنة انتخابية، كما وصل جميع القضاة إلى مقر إقاماتهم استعدادا للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وقال محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، أثق تماما فى مشاركة أبناء المحافظة الباسلة فى الانتخابات، مؤكدا أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الماضية وصلت إلى 41 % من عدد الناخبين من لهم حق التصويت، مؤكدا أننى أثق أن النسبة الخاصة بمشاركة الناخبين فى الانتخابات الراسية الحالية سترتفع أكثر من الماضية.

وأضاف أحمد حامد، لمست خلال الأيام الماضية رغبة المواطنين بالمحافظة للمشاركة فى الانتخابات، وهو أمر ليس غريبا على أبناء المدينة الباسلة ودائما السويس تضرب المثل فى الوطنية.

وفى سياق متصل، أكد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أنه يوجد تنسيق كامل بين قوات الشرطة والجيش المكلفين بتامين اللجان الانتخابية، وتم بالفعل الانتهاء من تسلم اللجان داخل المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قبائل بدو السويس وجنوب سيناء: "نحن مع السيسي للنهاية لأنه أنقذ البلاد"

السويس

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية في مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسي

اخبار مصر




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة