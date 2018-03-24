محافظ السويس: وصول القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية لمقر إقاماتهم







السويس- سيد نون

أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أن قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية انتهت من تسلم جميع اللجان بالمحافظة وعددها 86 لجنة انتخابية، كما وصل جميع القضاة إلى مقر إقاماتهم استعدادا للإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وقال محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، أثق تماما فى مشاركة أبناء المحافظة الباسلة فى الانتخابات، مؤكدا أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الماضية وصلت إلى 41 % من عدد الناخبين من لهم حق التصويت، مؤكدا أننى أثق أن النسبة الخاصة بمشاركة الناخبين فى الانتخابات الراسية الحالية سترتفع أكثر من الماضية.

وأضاف أحمد حامد، لمست خلال الأيام الماضية رغبة المواطنين بالمحافظة للمشاركة فى الانتخابات، وهو أمر ليس غريبا على أبناء المدينة الباسلة ودائما السويس تضرب المثل فى الوطنية.

وفى سياق متصل، أكد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أنه يوجد تنسيق كامل بين قوات الشرطة والجيش المكلفين بتامين اللجان الانتخابية، وتم بالفعل الانتهاء من تسلم اللجان داخل المحافظة.