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محافظ الدقهلية يعتمد جدول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية للفصل الثانى

السبت، 24 مارس 2018 09:17 م
محافظ الدقهلية يعتمد جدول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية للفصل الثانى الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية





الدقهلية شريف الديب
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اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، جدول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثانى على مستوى المحافظة.

وأوضح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، ان الامتحانات تبدأ فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 مايو حتى انتهائها يوم الأربعاء 16 مايو، مشيراً أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ يوم 2 حتى 9 مايو وبالتوازى معها امتحانات الصف الاول والثانى الإعدادي، أما امتحانات الصف الثالث الإعدادى تبدا يوم 10 حتى 16 مايو، وبالنسبة لامتحانات المرحلة الثانوية الفنية والعامة فإنها تعمل بالتوازى من بداية 2 مايو حتى 16 مايو.

وشدد المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، ضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتماده وأن تنتهى جميع الامتحانات فى كافه المراحل قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه الشعراوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق النجاح والتفوق ليكونوا جيلا يخدم وطنه ويدافع عنه ويسعى لتقدمه وتطوره.

 


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