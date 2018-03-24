محافظ الجيزة: 983 لجنة فرعية تستقبل 5.2 مليون ناخب داخل 567 مركز انتخابى

محافظ الجيزة: 983 لجنة فرعية تستقبل 5.2 مليون ناخب داخل 567 مركز انتخابىالسبت، 24 مارس 2018 01:25 م
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، انتهاء استعدادات الأجهزة التنفيذية للانتخابات الرئاسية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى.
وقال المحافظ فى تصريحات له إنه تم الإنتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية واللجان العامة واللجان الفرعية والقيام بأعمال النظافة بمحيط اللجان ورفع كل أنواع الإشغالات والباعة الجائلين كما تم وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت مشيراً أن كافة الجهات تتعاون بشكل يومى للظهور بمظهر مشرف خلال أيام الانتخابات.
وأضاف الدالى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام لمتابعة عمليات التصويت وحل أى معوقات وإزالة أى عقبات كما تم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.
وأكد المحافظ أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لدولتنا وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين فى اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.
وقال الدالى إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كل فى نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أى معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية.
وأكد المحافظ أن إجمالى الناخبين بالمحافظة يصل الى 5.2 مليون ناخب تم توزيعهم على خمس لجان عامة 983 لجنة فرعية و567 مركز انتخابى.
ولفت أن اللجان العامة تشمل مركز البحوث الزراعية بالدقى ويضم 283 لجنه فرعية ومركز شباب الشيخ زايد ويضم 65 لجنه فرعية ومركز شباب أبوالنمرس ويضم 112 لجنه فرعية ونادى العياط الرياضى ويضم 156 لجنه فرعية والمتحف الزراعى بالدقى ويضم 367 لجنه فرعية.
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