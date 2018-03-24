محافظ الجيزة يوقع بروتوكول تعاون مع القابضة لمياه الشرب لترشيد الاستهلاك

وقع اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وبمشاركة مديريات: "التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، الشباب والرياضة، التضأمن الإجتماعى، الصحة " والكنيسة فى إطار مبادرة " الجيزة تحافظ على المياه"، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال الدالى، إن المبادرة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطن بقضايا مياه الشرب والتحديات التى تواجه الدولة فى هذا الشأن وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحد من المخاطر والآثار الضارة الناجمة عن التبذير والاستخدام غير السليم .

وأكد محافظ الجيزة، على أن المبادرة تأتى فى إطار الإيمان بأن الحفاظ على المياه مسئولية مجتمعية مشتركة بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى وأحد الأسس الهامة للوصول للتنمية المستدامة .

وأضاف الدالى، أن المبادرة تهدف إلى تنمية روح المشاركة لدى المواطنين ومساهمتهم الفعالة فى الحفاظ على مياه الشرب وعدم الإسراف فى استخدامها وتصحيح السلوكيات الخاطئة التى يتبعها البعض منهم فى استخدام مصادر المياه والتعامل معها سواء فى المدن أو الأحياء، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرة مرهون بمدى إدراك المواطنين لدورهم الدينى والوطنى ومساهمتهم الفعالة فى هذا الشأن .

وأشار محافظ الجيزة، إلى المجهودات المبذولة من قبل الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب للمواطنين وإمداد الشبكات وإقامة محطات المياه وإجراء الصيانة الدورية لها لضمان حصول المواطنين على مياه نظيفة صالحة للاستهلاك، مشددًا على ضرورة توعية المواطنين بأن الحفاظ عليها يعد واجب قومى لضمان حق الأجيال القادمة فى التنمية والتقدم .

وأكدت الدكتورة منال عوض نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن أنشطة المبادرة ستشمل كافة الأحياء والمدن وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات لطلاب المدارس لتعريفهم بأهمية الحفاظ على المياه .

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أنه سيتم تنظيم ورش ومجموعات عمل ميدانى للتعريف بالمبادرة وتوعية المواطنين عن طريق الندوات وإعداد المطبوعات والمواد الإعلامية والمتابعة الدورية للأعمال وإعداد التقارير الخاصة بها.