محافظ الجيزة: تضرر 25 منزلا من حريق الواحات وتحرير 50 محضرا للمزارعين لإهمالهم

محافظ الجيزة: تضرر 25 منزلا من حريق الواحات وتحرير 50 محضرا للمزارعين لإهمالهمالسبت، 24 مارس 2018 02:04 م
حريق الواحات بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت اللجنه التى شكلها اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة لحصر المنازل المتضررة من حريق الواحات البحرية عملها اليوم السبت حيث انتقلت اللجنة إلى الواحات البحرية التى حدث بها الحريق بمنطقة الزاوية وعين القضاه وأبو شتى لحصر المنازل التى طالها الحريق سوء كلياً أو جزئياً .
وقال المحافظ إن الأمور استقرت تماماً فى الواحات البحرية بعد السيطرة على الحريق، بفضل التحرك السريع من كل الجهات المعاونة وسرعة انتقال سيارات الإطفاء لعدم إمتداد النيران وآحتوائها كما عاد سكان المنازل التى تم إخلائها حرصاً على أرواحهم التى كانت قريبة من النيران .
وأكد الدالى أن الحصر المبدئى للمنازل المتضررة يؤكد تضرر نحو 25 منزل حيث قررت المحافظة صرف 10 آلاف جنيه تعويض لصاحب المنزل المتأثر.
من جانبه قال تيسير عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية أن السبب الرئيسى للحريق يرجع الى إهمال بعض المزارعين فى ترك مخلفات النخيل وعدم التخلص منها مشيراً أنه فى الأونه الأخيرة تم تحرير 50 محضر لمزارعين لإهمالهم فى رفع مخلفات النخيل وتوقيع غرامات عليهم.
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