محافظ الإسكندرية يصل موقع انفجار المعسكر الرومانى .. وإجراءات أمنية مشددة







الإسكندرية - هناء أبو العز

وصل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إلى موقع حادث تفجير سيارة مفخخة بمنطقة المعسكر الرومانى، والذى أسفر عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الاسكندرية، بينما أصيب 4 آخرين بينهم 3 شرطيين تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.

كما شددت مديرية أمن الإسكندرية، إجراءاتها الأمنية، فى محيط منطقة المعسكر الرومانى، لفحص موقع الحادث، وأسبابه وفحص ملابساته.