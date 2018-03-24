محافظ الإسكندرية يسلم منازل مشروع سترة فى أبيس بعد انتهاء التطوير (صور)







الإسكندرية - جاكلين منير

سلم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، المنازل التى انتهى تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها ضمن مشروع "سترة" الذى تنفذه مؤسسة مصر الخير، إذ سلم 5 منازل لقاطنيها فى قريتى أبيس 8 و9، بحضور محمد كمال حجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وبهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، ومسؤولى مؤسسة مصر الخير.

وخلال تسليم المنازل، قدم المحافظ الشكر للقائمين على عملية إحلال وتجديد منازل الأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجا بكفاءة وعلى أعلى مستوى، بعد بحث حالاتها واستيفاء المعايير المحددة، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة تكثف جهودها وتتعاون معا لتطوير المناطق العشوائية والقرى المحرومة ورفع كفاءتها وإدخال كل المرافق لها.

وأشار الدكتور محمد سلطان، فى تصريحات صحفية على هامش تسليم المنازل، إلى أن مشروع "سترة" فى المحافظة تولى إحلال وتجديد وتطوير 93 منزلا فى 33 منطقة بـ3 أحياء، وجارٍ تسليمها من الآن حتى منتصف أبريل المقبل، إذ تم تطوير 44 منزلا فى حى وسط، و14 فى العامرية ثانٍ، و35 فى مركز ومدينة برج العرب، وتصل تكلفة المنزل الواحد لما يقارب 200 ألف جنيه.

يُذكر أن مشروع "سترة" يجرى تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية، ويعد من أكبر المشروعات التنموية فى مصر، إذ يستهدف تحسين بيئة السكن لـ10 آلاف أسرة مصرية، بإشراف وزارات التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، ويمتد المشروع 10 سنوات فى عدد من محافظات مصر، واستهدفت مرحلته الأولى فى عامه الأول محافظات بنى سويف وسوهاج والمنيا، بينما تضم المرحلة الثانية الفيوم، والجيزة، والإسكندرية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد.



محافظ الإسكندرية فى أحد منازل أبيس بعد التطوير

محافظ الإسكندرية خلال افتتاح المساكن بعد تطويرها



أحد منازل قرى أبيس بعد التطوير



المحافظ وسط أهل قرى أبيس

جانب من جولة المحافظ فى القرية