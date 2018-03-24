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محافظ الإسكندرية من داخل غرفة العمليات : متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة

السبت، 24 مارس 2018 07:36 م
محافظ الإسكندرية من داخل غرفة العمليات : متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع





الإسكندرية جاكلين منير
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تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، اليوم أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والمشكلة من كافة الجهات المختصة ، وبدأت انعقادها صباح اليوم لمتابعة الإنتهاء من تجهيزات الإنتخابات الرئاسية 2018  والتي من المقرر أن تبدأ في صباح يوم 26  وحتى 28  مارس الجاري ، وذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والأمنية والمعنية بالعملية الانتخابية بالمحافظة
 
 
وأكد المحافظ على جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة الانتخاب ، وانتظام سير العملية الانتخابية ، والتأكد من بدء عمليات الاقتراع بكافة اللجان في الموعد المحدد له ، ومعرفة أسباب تأخر عمل أي لجان في حالة حدوث ذلك ، والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور
 
 
على الصعيد ذاته شدد المحافظ على ضرورة متابعة مديري المديريات المعنية ورؤساء الأحياء لمندوبيهم المتواجدين بالغرفة ، وعمل تقرير شامل من كل جهة بكافة الأحداث التي تحدث على مدار اليوم ، مؤكدا على انعقاد غرفة عمليات فرعية بالمديريات والأحياء وانعقادها بشكل دائم، ومتابعة انتظام عمليات الاقتراع بكافة اللجان لحين انتهاء الانتخابات ، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم
 
 
 
 
 
 
 
 

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