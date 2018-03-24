محافظ الإسكندرية: تجهيز 407 مقرات انتخابية و18 لجنة عامة لانتخابات الرئاسة







الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عددا من المقار الانتخابية بقرية أبيس 8 الرئيسية، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة استعدادا للانتخابات الرئاسية 2018، واستقبال الناخبين بداية من 26 و27 و28 مارس الجارى.

وخلال الجولة أكد سلطان على ضرورة خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، وتابع مستوى التجهيزات للجان، والنظافة العامة بها، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوى الإعاقة وتوفير عدد من الكراسى المتحركة لهم بكافة المقار الانتخابية.

وشدد محافظ الإسكندرية، على ضرورة المتابعة من كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الانتخابات والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والقوات المسلحة والشرطة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها، كما تم تجهيز 407 مقرات انتخابية و18 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتم تكليف هيئة النقل العام بتوفير عدد 66 أتوبيس لنقل القوات القائمة على التأمين والدفع بأتوبيسات فى جميع المناطق للتسهيل على المواطنين الانتقال للمشاركة فى العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة انعقدت منذ صباح اليوم، وتستمر على مدار الساعة حتى نهاية فترة الانتخابات، وتم تجهيزها بجميع وسائل الاتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض، وتستقبل الغرفة كافة البلاغات من المواطنين وأى مخالفات أو شكاوى يتم رصدها خلال فترة الانتخابات للإسراع فى حلها.