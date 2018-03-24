video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: تجهيز 407 مقرات انتخابية و18 لجنة عامة لانتخابات الرئاسة

السبت، 24 مارس 2018 06:52 م
محافظ الإسكندرية: تجهيز 407 مقرات انتخابية و18 لجنة عامة لانتخابات الرئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية خلال تفقده مقرات اللجان الانتخابية





الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عددا من المقار الانتخابية بقرية أبيس 8 الرئيسية، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة استعدادا للانتخابات الرئاسية 2018، واستقبال الناخبين بداية من 26 و27 و28 مارس الجارى.

 

وخلال الجولة أكد سلطان على ضرورة خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، وتابع مستوى التجهيزات للجان، والنظافة العامة بها، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوى الإعاقة وتوفير عدد من الكراسى المتحركة لهم بكافة المقار الانتخابية.

 

وشدد محافظ الإسكندرية، على ضرورة المتابعة من كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الانتخابات والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والقوات المسلحة والشرطة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها، كما تم تجهيز 407 مقرات انتخابية و18 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتم تكليف هيئة النقل العام بتوفير عدد 66 أتوبيس لنقل القوات القائمة على التأمين والدفع بأتوبيسات فى جميع المناطق للتسهيل على المواطنين الانتقال للمشاركة فى العملية الانتخابية.

 

جدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة انعقدت منذ صباح اليوم، وتستمر على مدار الساعة حتى نهاية فترة الانتخابات، وتم تجهيزها بجميع وسائل الاتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض، وتستقبل الغرفة كافة البلاغات من المواطنين وأى مخالفات أو شكاوى يتم رصدها خلال فترة الانتخابات للإسراع فى حلها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يعلن خطة الاستعداد للانتخابات وحالة استنفار بالجهات التنفيذية

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

الانتخابات الرئاسية

اللجان الانتخابية




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة