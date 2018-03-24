video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يتفقد وحدة قرية القنادلة الصحية تمهيدا لافتتاحها

السبت، 24 مارس 2018 04:30 م
محافظ أسوان يتفقد وحدة قرية القنادلة الصحية تمهيدا لافتتاحها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان





أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمبنى الوحدة الصحية بقرية القنادلة بمركز إدفو والمقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة مليون جنيه شاملة المنشآت والأجهزة الطبية.

تخدم هذه الوحدة أكثر من 5 الآف نسمة وتضم الوحدة عيادة خارجية واستقبال وطوارئ وتطعيم وتنظيم أسرة ورعاية أمومة وطفولة ومعمل وصيدلية.

وأكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أن تطوير وحدة القنادلة الصحية فى أقصى جنوب مصر يأتى ضمن تطوير 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه على مدار الـ 3 سنوات الماضية تم تطوير 148 وحدة صحية، بجانب إنشاء جديد لـ 7 وحدات صحية بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأشار مجدى حجازى إلى أن رفع مستوى وجودة المنظومة الصحية تعتبر من أولويات العمل التنفيذى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطن الأسوانى فى كافة أنحاء المحافظة سواء من خلال تطوير وتحديث المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية أو دعمها بالأطباء وأطقم التمريض.

وطالب المحافظ، مسئولى الصحة بالتنسيق مع المجتمع المدنى للإستمرار على نفس الأسلوب والنهج فى النهوض بالقطاع الصحى ، مع التركيز على تدريب الأطباء وهيئة التمريض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مسيرة تأييد للسيسي بأسوان

محافظ اسوان

الوحده الصحيه بقريه القنادله

ادفو

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة