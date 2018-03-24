محافظ أسوان يتفقد وحدة قرية القنادلة الصحية تمهيدا لافتتاحها







أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمبنى الوحدة الصحية بقرية القنادلة بمركز إدفو والمقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة مليون جنيه شاملة المنشآت والأجهزة الطبية.

تخدم هذه الوحدة أكثر من 5 الآف نسمة وتضم الوحدة عيادة خارجية واستقبال وطوارئ وتطعيم وتنظيم أسرة ورعاية أمومة وطفولة ومعمل وصيدلية.

وأكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أن تطوير وحدة القنادلة الصحية فى أقصى جنوب مصر يأتى ضمن تطوير 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه على مدار الـ 3 سنوات الماضية تم تطوير 148 وحدة صحية، بجانب إنشاء جديد لـ 7 وحدات صحية بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأشار مجدى حجازى إلى أن رفع مستوى وجودة المنظومة الصحية تعتبر من أولويات العمل التنفيذى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطن الأسوانى فى كافة أنحاء المحافظة سواء من خلال تطوير وتحديث المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية أو دعمها بالأطباء وأطقم التمريض.

وطالب المحافظ، مسئولى الصحة بالتنسيق مع المجتمع المدنى للإستمرار على نفس الأسلوب والنهج فى النهوض بالقطاع الصحى ، مع التركيز على تدريب الأطباء وهيئة التمريض.