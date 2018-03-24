محافظة قنا توفر كراسى متحركة لمساعدة المرضى وكبار السن بالانتخابات

محافظة قنا توفر كراسى متحركة لمساعدة المرضى وكبار السن بالانتخاباتالسبت، 24 مارس 2018 11:41 ص
قنا - وائل محمد
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أعلنت مدريرية أمن قنا عن توفير كراسى متحركة لمساعدة كبار السن للوصول إلى اللجان للتصويت فى الأنتخابات الرئاسية، وأنه سيتم توزيع وتغطية كافة اللجان بتلك الكراسى لمساعدة المرضى وكبار السن.
وقال اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إن جاهزون لتأمين الأنتخابات الرئاسية، وستكون كافة القوات والخدمات المعنية بالتأمين على استعداد تام للخروج بالانتخابات إلى بر الأمان، ومنع الأشياء التى تعيق الناخبين أثناء سير العملية الانتخابية.
وأضاف "العياط" أن مديرية أمن قنا وفرت العديد من المقاعد المتحركة للتسهيل دخول اللجان خاصة للمرضى وكبار السن لتسهيل عملية وصولهم للجان الأنتخابات.
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