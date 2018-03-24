محافظة بنى سويف تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار المؤسسات الحكومية







بنى سويف ايمن لطفى

أعلنت محافظة بنى سويف عن مشاركتها فى ساعة الأرض، مساء اليوم السبت، من خلال إطفاء أنوار دواوين عموم المديريات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية، وذلك لمدة ساعة ابتداء من الساعة (8.30) حتى (9.30)، تزامناً مع الحدث العالمى ساعة الأرض الذى تحتفل فيه جميع دول العالم بهدف توعية المواطنين بتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة من المشروعات الصناعية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، التى تؤثر فى المناخ وتهدد حياة سكان الكرة الأرضية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

تهدف هذه الفعاليات، التى تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة والمنتدى المصرى، إلى تشجيع وتحفيز الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات مستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وكل الطاقة المتجددة، وغيرها من الأفكار المبتكرة التى تساهم فى رفع الوعى لأكبر عدد من المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام مواردها.

وفى هذا السياق أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تعليماته لقطاع الكهرباء ورؤساء المدن والأحياء بإطفاء الأنوار "غير الضرورية" والتى لا تؤثر على السلامة العامة لمدة ساعة واحدة فى المديريات والمصالح والمبانى العامة التابعة للمحافظة مثل المبانى الخدمات والإدارات التعليمية ومبانى الأحياء والمراكز باستثناء غرف العمليات والمستشفيات ومحطات المياه والمرافق الأساسية بالمحافظة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى تخفيض الإضاءة بمنازلهم مشاركة فى هذا الحدث الهام الذى يهدف بجانب توفير الطاقة واقتصاد النفقات إلى رفع المواطن بكافة القضايا المجتمعية المحلية والدولية خاصة القضايا المتعلقة بالبيئة والتى تؤثر على الحياة على كوكب الأرض بأكمله، وأن المواطن شريك أساسى فى مواجهة التحديات وتوفير الحلول والبدائل لكل المشكلات

فيما استقبلت محافظة بنى سويف "اليوم السبت" فوجاً سياحياً ضم 140 عضواً من أعضاء نادى المعادى بالقاهرة، وهى الزيارة الثانية لأعضاء من النادى فى أقل من 4 أشهر لزيارة معالم السياحة بالمحافظة، وهو ما يؤكد على مكانة وقيمة ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية متنوعة، بالإضافة إلى تأكيد نجاح خطة المحافظة والتى تستهدف مكاناً لائقاً لبنى سويف على الخريطة السياحة المصرية المحلية والدولية.

وأشار بيان للمحافظة اليوم إلى أن المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف حرص على استقبال الفوج السياحى بمنطقة واحة وهرم ميدوم بمركز الواسطى شمال المحافظة كنوع من الدعم للقطاع، وتشجيع كافة مكوناته للحصول على نتائجه الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على مستوى معيشة المواطن السويفي، حيث كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية بالمحافظة.

وعبر أعضاء النادى عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بنى سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى كرم أهلها وحلاوة روحهم والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى مقدمتهم المحافظ المهندس شريف حبيب.

ويتضمن البرنامج السياحى (برنامج اليوم الواحد) للفوج العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذى بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم وتنظيم عروض فنية وفلكلورية وشعبية عبرت عن التراث الثقافى والحضارى المصرى بصفة عامة والتراث السويفى بصفة خاصة.

ويعقب ذلك زيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذى يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التى يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث يستقبل الفوج عددا من الآباء والقساوسة لإطلاع الفوج على القيمة التاريخية والدينية للدير.

ويستكمل الفوج برنامجه السياحى بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التى يمتاز بها الكورنيش، خاصة وأن بنى سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائى يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعى خلاب.

واحتوى أيضاً البرنامج السياحى زيارة قرية الأسيوطى السياحية بالواسطى والتى استقبلت الفوج فى بداية الرحلة لينطلق منها الفوج للاستمتاع بالمقومات السياحية السويفية التى تعد تنافسية ومتميزة.