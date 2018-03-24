محافظة الفيوم تنهى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية







الفيوم – رباب الجالي

أنهت محافظة الفيوم استعداداتها لعملية التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية التى تجرى أيام 26 و27 و28 مارس الحالي.

وعقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم سلسلة من الاجتماعات بحضور مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة اللواء خالد شلبى والقيادات الأمنية ورؤساء المدن ومديرى المصالح، وتم التأكيد على إعداد اللجان والاستراحات الملحقة بها بصورة كاملة.

ويبلغ لجان المحافظة 9 تضم 335 مركزا انتخابيا بها 424 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين مليونا و861 ألفا و257 ناخبا ممن بلغ سن 18عاما ويحوز بطاقة رقم قومى يتم التصويت بموجبها.

ومن ناحية أخرى، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الدكتور عادل عبد المنعم، إنه تم إنهاء الاستعدادات بالمدارس التى تم تحديدها كمقار للمراكز واللجان الانتخابية وعددها 304 مدارس على مستوى المحافظة.