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محافظة السويس تشارك فى ساعة الأرض لتوفير الطاقة

السبت، 24 مارس 2018 01:03 م
محافظة السويس تشارك فى ساعة الأرض لتوفير الطاقة اللواء أحمد حامد محافظ السويس





السويس- سيد نون
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أعلنت محافظة السويس،المشاركة في الاحتفال بالمبادرة العالمية ساعة الأرض من خلال إطفاء أنوار المديريات والمصالح الحكومية والمنشأة التابعة للمحافظة لمدة ساعة ابتداء من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساء اليوم السبت.

وأعطى محافظ السويس ،فى بيان له اليوم،تعليماته لمديري الكهرباء ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية والجهات المعنية بإطفاء الأنوار غير الضرورية التي لا تؤثر على السلامة العامة لمدة ساعة واحدة في جميع المديريات والمصالح وبعض الشوارع والمنشآت العامة التابعة للمحافظة مثل مباني الخدمات والأحياء والمرافق باستثناء المنشأة الحيوية والهامة مثل غرف العمليات والمستشفيات ومحطات رفع المياه والصرف الصحي والمرافق الأساسية.

ودعا المحافظ أهالي السويس إلى أهمية تخفيض الإضاءة بمنازلهم للمساهمة الجادة في هذا الحدث العالمي الهام من أجل توفير الطاقة

وصرح ياسر البعيري المتحدث الإعلامي لمحافظة السويس،إن الهدف من المشاركة فى ساعة الأرض توعية المواطنين والمجتمعات بأهمية توفيرالطاقة ، وخفض الانبعاثات الناتجة من المشروعات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر في المناخ ، بالإضافة الي الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكد المتحدث الإعلامي لمحافظة السويس،أن الاحتفال بساعة الأرض يرجع إلى عام 2007 في مدينة سيدني الأسترالية ، حيث أطفأ سكانها الأنوار في المنازل، والأماكن العامة، ونجحت الفكرة، بمشاركة أكثر من 2 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين، تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية إذ يشارك فيها ما يقرب من 1.8 بليون نسمة من أنحاء العالم، وانضمت مصر في عام 2009 إلى الدول المشاركة في المبادرة، حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية في مصر.

 

 


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