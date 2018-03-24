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صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيفتتح اليوم السبت، المؤتمر القومى للبحث العلمى والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين".