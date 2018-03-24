وأوضح السفير بسام راضى، أن المؤتمر سيتناول مراجعة أولويات البحث العلمى فى مصر فى إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.