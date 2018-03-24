متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يفتتح اليوم المؤتمر القومى للبحث العلمىالسبت، 24 مارس 2018 09:27 ص
السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
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صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيفتتح اليوم السبت، المؤتمر القومى للبحث العلمى والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين".
وأوضح السفير بسام راضى، أن المؤتمر سيتناول مراجعة أولويات البحث العلمى فى مصر فى إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
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