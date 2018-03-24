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مباحث 15 مايو تضبط عاطل وراء خطف حقيبة موظفة وتعيد المسروقات

السبت، 24 مارس 2018 01:13 م
مباحث 15 مايو تضبط عاطل وراء خطف حقيبة موظفة وتعيد المسروقات المتهم عقب القبض عليه





كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل، عقب قيامه بخطف حقيبة يد موظفة وبداخلها متعلقاتها، بمنطقة 15 مايو، وتم ضبطه وإعادة الحقيبة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من "وفاء م م" 56 سنة، موظفة، بأنها أثناء سيرها بالشارع العمومى، فوجئت بأحد الأشخاص "أدلت بأوصافه التقريبية" قام بخطف حقيبة يدها وبداخلها جهاز "تابلت" ، حافظة نقود بداخلها 150 جنية وبعض المتعلقات الشخصية ولاذ بالفرار.

 

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وان وراء ارتكابها "محمد ر م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 21 قضية أخرهم "خطف" والهارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" لمدة 5 سنوات، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وبحوزته حقيبة اليد المستولى عليها، سلاح ابيض "كتر".

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف مترجلاً"، وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم والمضبوطات واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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