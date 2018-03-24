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مايكل مورجان: لولا وجود مصر على الطريق الصحيح لما حاربها الاٍرهاب

السبت، 24 مارس 2018 03:11 م
مايكل مورجان: لولا وجود مصر على الطريق الصحيح لما حاربها الاٍرهاب الاعلامى الدكتور مايكل مورجان





كتب أحمد علوى
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أدان الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية الحادث الإرهابى بالإسكندرية، وقال إن هذا الحادث يكشف الارتباك الذى أصاب الجماعات الإرهابية، ومحاولاتهم المستمرة لزعزعه الاستقرار فى الدولة الوحيدة القوية بالمنطقة لتنفيذ أجندات خارجية بتقسيم دول المنطقهً.
 
 
وأضاف مورجان أن توقيت التفجير والهدف لهما دلالة، حيث إن الاٍرهاب يريد هز ثقه الشعب فى إدارته وقياداته، لكن اعتقد أن هذا الحادث سيدفع المصريين للتصدى للإرهاب والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 
وأكد مورجان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لولا وجود مصر على الطريق الصحيح لما حاربها الاٍرهاب، الذى ينفذ أجندات خارجية لمجموعة من المستفيدين.
 
 

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