ماكرون يبدى قلقه من أحداث عفرين ويطالب أردوغان بإدخال المساعدات

ماكرون يبدى قلقه من أحداث عفرين ويطالب أردوغان بإدخال المساعداتالسبت، 24 مارس 2018 01:38 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ف ب
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أبدى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، قلقه من وضع عفرين وطلب من أردوغان إدخال المساعدات الانسانية بالكامل
ومن جانبه، قال مصدر بالرئاسة التركية أمس الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى بانزعاجه من المزاعم غير الصحيحة حول عملية عسكرية تركية فى منطقة عفرين السورية.
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