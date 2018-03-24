مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومى: التوصل لتطعيم على شكل أقراص لسرطان الكبد

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد على عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومى للكبد، أنه تم التوصل لتطعيم علاجى" Hepko – V5" وهو الآن فى المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسات الإكلينيكية، لعلاج أورام الكبد، والتى ستنتهى هذا العام، وأعطى نتائج مبشرة فى المرحلة الثانية من حيث تناقص بل واختفاء الأورام فى نسبة كبيرة من المرضى.

وقال الدكتور محمد على عز العرب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى، الذى اختتمت أعماله مساء أمس بالعين السخنة، أن العقار الجديد عبارة عن أقراص تؤخذ بالفم، وكان هناك محاولات ودراسات عام 2002 لعلاج الفيروسات الكبدية بى وسى، ووجد أنه له تأثير فعال فى علاج أورام الكبد، وغير الناتجة عن الفيروسات الكبدية.

وقال أستاذ الكبد إنه سمى بأنه تطعيم لأنه يقوم بدور فى تدمير الخلايا السرطانية بالكبد، كما أنه يؤثر على الشرايين المغذية لأورام الكبد، وينبه الجهاز المناعى خاصة "خلايا Tالمناعية" لمهاجمة الخلايا السرطانية ويتم استخلاصه من الدم بعمليات معقدة لضمان سلامته، وتصنيع أقراص منه، حيث يعمل على تحسين ونوعية الحياة خاصة لمرضى سرطان الكبد المتقدم، واختفاء جلطات الوريد البابى، كما تم استعراض أنواع أدوية مناعية أخرى مثل عقار" Tremelimumab"وهو فى المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسات الإكلينيكية، وكانت نتائجه مبشرة لمرضى الأورام نتيجة فيروس C، حيث تناقصت كمية الفيروسات لديهم بشكل كبير، وكذلك إلى تحسين معدل ونوعية الحياة وهو سيناسب المرضى فى مصر نتيجة أن أكثر من 90 % من مرضى أورام الكبد فى مصر نتيجة التليف من فيروس سى.

وأشار إلى أن نماذج مبشرة من العلاج المركب باستخدام الأدوية المناعية مع بعضها أو باستخدامها مع طرق علاجية أخرى مثل العلاج الكيماوى الموجه بقسطرة من الشريان الفخذى، أو مع الحرق الموضعى باستخدام التردد الحرارى.

وأوضح الدكتور عز العرب أن العالم يتجه نحو استخدام العلاج المناعى فى المراحل المختلفة لأورام الكبد، نتيجة لدرجة الفاعلية، والأمان، ولكن من المهم هو اختيار العلاج الأنسب بناء على مستوى الدليل العلمى لمختلف مراحل الدراسات الإكلينيكية، وضرورة مواكبة مصر لهذه الأبحاث الهامة نتيجة لانتشار سرطان الكبد فى مصر، والذى تعدى 30 حالة لكل 100ألف من السكان، وأصبحت مصر للأسف الشديد من الدول عالية الحدوث لأورام الكبد، مؤكدا على ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الكبد للمرضى المستهدفين، خاصة مرضى التليف من خلال مراكز متخصصة فى جميع محافظات مصر.

وأضاف أن هناك الكثير من الدراسات الإكلينيكية حاليا فى المرحلة الثانية، والثالثة، والكثير منها سيعلن نتائجها هذا العام، والعام القادم وهى مبشرة جدا وتشمل عدة أنواع مناعية مختلفة منها دراسة" PHOCUS " وفيها يستخدم علاج فيروس" Pexa Vec " المعدل جينيا لمهاجمة الأورام السرطانية بالإضافة لعقار آخر موجود بالفعل لعلاج سرطان الكبد، ونتائجه الأولية مبشرة جدا لمرضى سرطان الكبد المتقدم، الذى يصاحبه جلطة فى الوريد البابى أو انتشار خارج الكبد.