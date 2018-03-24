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لأول مرة.. خريجو كلية الطب بجامعة الطائف يرددون القسم خلف عميدة

السبت، 24 مارس 2018 07:30 م
لأول مرة.. خريجو كلية الطب بجامعة الطائف يرددون القسم خلف عميدة الطلاب خلال أداء القسم





كتب محمد تهامى زكى
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فى حدث لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، ردد خريجو كلية الطب بجامعة الطائف، قسم الكلية خلف العميدة الدكتورة دلال نمنقانى.

 

ويظهر من الفيديو التى نشرته جامعة الطائف بالمملكة، اعتلاء الدكتورة دلال منصة حفل التخرج، لتهتف بالقسم الذى ردده وراءها 13 ألفا و764 خريجا يمثلون الدفعة 14 من خريجى الجامعة، بحضور أمهات الطلاب فى حدث للمرة الأولى أيضا.

 

يذكر أن الدكتورة دلال، هى أول سيدة تسند إليها عمادة كلية فى الجامعات السعودية، وتولت عمادة الكلية العام الماضى، بعد أن كان يقتصر التعيين فى منصب العمادة على الرجال، فيما يتوقف السلم الإدارى للأكاديميات داخل الكليات عند حدود منصب وكيل العميد.


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