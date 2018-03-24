كينيا تستنسخ تجربة التصنيع الصينية فى إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة 2030







أ ش أ

قال مسؤولون كينيون، إن بلادهم تعتزم اقتفاء أثر خطى تجربة التصنيع الصينية الناجحة أملاً فى استنساخ نتائجها وأبعادها والاستفادة منها لإطلاق العنان لقطاع تصنيع واعد فى كينيا.

وأشار المدير العام للخطة الاقتصادية الوطنية الكينية- رؤية 2030، جوليوس مويا، إلى أن كينيا ترغب فى جلب خبرة الصين فى مجال إقامة "المناطق الاقتصادية الخاصة"SEZs، قائلًا: "إننا درسنا النموذج الصينى فى استخدام المناطق الاقتصادية الخاصة من منظور تكرار نموذجها الناجح لدينا فى كينيا من أجل تطوير التنافسية العالمية لقطاع التصنيع."

وأضاف المسئولون، أن حكومة بلاده خصصت قطعة أرض بمساحة 3000 فدان مجاورة لميناء مومباسا، والتى ستكون بمنزلة نواة لتطوير المنطقة الساحلية، متابعًا: " هذه الأرض ستبنى وفق نموذج المناطق الاقتصادية الخاصة فى شينزين التى لعبت دورًا رئيسيا فى التحول الصناعى الصينى".

وأكد المسئولون، على أن المناطق الاقتصادية الخاصة فى بلاده بوسعها جذب شركات التصنيع متعددة القوميات لإقامة أعمالها فى البلاد للاستفادة مما تقدمه من تسهيلات ومزايا، فضلًا عن توافر الطاقة الكهربية وشبكات الطرق الجيدة والسكك الحديدية، علاوة على الخصومات الضريبية، مبينا أن الأطر المؤسسية والقانونية للمناطق الاقتصادية الخاصة وضعت بالفعل وتم الانتهاء منها، وأن العمل سيبدأ فى إقامة تلك المناطق وفق خطة متوسطة المدى تمتد لثلاث وخمس سنوات اعتبارًا من يناير 2018.