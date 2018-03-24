كيد النسا.. رفض تطليقها فأغرته بمشاركتها لعبة الحبل وشنقته حتى الموت







كتب أحمد إسماعيل

أغواها الشيطان وقادها إلى حبل المشنقة، بعد أن أوهمت زوجها بلعب لعبة يقوم فيها كليهما بتقييد الآخر ليفك قيده، وبدأت بنفسها حيث قيدها زوجها على سبيل المزاح ، لتحل وثاقها، ثم قيدته بحبل غسيل من رجله ويديه ثم خنقته بإيشارب، للتخلص منه من أجل عشيقها، هكذا أدلت ربة منزل بأقوالها أمام النيابة فى اتهامها بقتل زوجها خنقًا بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وقفت نادية جامدة الملامح تروى أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة تفاصيل جريمتها قائلة:"طلبت منه الانفصال كتير إلا أنه رفض.. أنا زهقت منه مش عارفة أخد حريتي.. 9 شهور من الزواج في جحيم مع رجل لا يشبع رغباتى "،وتابعت حديثها مسترسلة : "أنا حبيت غيره وكنت على علاقة غير شرعية بيه، ونقلت اثاث المنزل لشقة أخرى بالفيوم بمساعدة عشيقى من أجل الزواج بعد الانفصال منه".

وعن يوم الجريمة روت قاتلة زوجها قائلة "عرضت على زوجى نلعب لعبة كل منا يقوم بتقييد الآخر ليفك قيده فقام الزوج بتقييدى بإيشارب إلا أننى فكيت قيدى ثم جاء دورى، وقمت بتقييده بحبل غسيل من اليدين والقدمين ثم فجأته بلف إيشارب حول رقبته حتي فارق الحياة، ثم اتصلت هاتفيا بأسرة الزوج وأخبرتهم بوفاته إلا أن المستشفى، كشفت إصابته بكسر فى العنق، واشتبهت فى الوفاة جنائيا.

من جانبها، أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب،المتهمة نادية ر ربة منزل إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامها بتهمة قتل زوجها، صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومى، وسكرتارية سمير رزق.

كانت تحريات مباحث الجيزة، قد كشفت تفاصيل مقتل عامل خنقا على يد زوجته بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، وتبين أن الجثة لعامل بهيئة النظافة يدعى "يحيى ع"، 54 عاما، بها آثار خنق وكدمات متفرقة بالجسم.

وأشارت تحريات مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المجني عليه تزوج منذ 9 أشهر من "نادية. ر"، 34 عاما، عن طريق سمسار لعدم إنجابه من زوجته الأولى، علاوة على أن الأخيرة، تزوجت مرتين، ولديها 6 أطفال (5 بنات - ولد).

وأكدت التحريات، أنه قبل الجريمة بنحو 24 ساعة، نقلت الزوجة المنقولات المنزلية إلى منزل أسرتها بمحافظة الفيوم، حيث فوجئ الزوج في اليوم التالي بتلك الواقعة فعاتبها.

تم ضبط المتهمة بأحد الأكمنة المعدة لها، وتحرر المحضر اللازم إلى النيابة العامة للتحقيق والتى أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة التى اصدرت قرارها المتقدم .